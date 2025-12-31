El Banco Nación acreditó ayer rendimientos superiores a los correspondientes en cuentas remuneradas en pesos y en dólares, debido a una falla técnica en sus sistemas. La situación afectó a múltiples clientes, quienes reportaron ingresos inusualmente altos -en algunos casos, de hasta $700 mil- en concepto de “rendimiento diario”.

Según informaron desde la entidad, el inconveniente se originó en un error de cálculo en la acreditación automática de intereses diarios, un mecanismo habitual en este tipo de cuentas, cuya remuneración depende del saldo disponible al cierre de cada jornada. La tasa aplicada suele ser inferior a la de un plazo fijo, que hasta el día previo pagaba un 23,5% nominal anual en el Banco Nación.

Usuarios de la red social X señalaron que los montos acreditados no guardaban relación con los fondos depositados, tanto en cuentas en pesos como en dólares. La entidad reconoció la falla y aseguró que trabaja para corregirla, aunque no precisó cuándo se aplicarán los ajustes ni cuántos clientes resultaron afectados.

Tampoco se informó qué ocurrirá en los casos en que los titulares hayan utilizado, retirado o transferido los importes acreditados por error antes de que el banco pueda realizar los débitos correspondientes.

Fuente: con información de TN

