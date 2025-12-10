Un hombre de 30 años fue detenido hoy tras ser identificado como autor de al menos cinco robos a viviendas bajo la modalidad de escruche.

Ads

El imputado había sido mencionado en distintas causas judiciales vinculadas a robos y hurtos en domicilios de la ciudad: en Jorge Hernández al 700, Estancia Ojo de Agua 409, Coliqueo y Los Avispones, San Jorge 763 y Los Lirios y Los Paraíso.

La detención del sujeto se dio en el marco de un nuevo ingreso a la estancia Cabo Corrientes con fines de robo, pero fue interceptado por personal de la Comisaría Quinta junto con el Comando de Patrulla, que lograron su aprehensión a pocos metros del lugar.

Ads

Puede interesarte

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía a cargo de María Florencia Salas, quien dispuso actuaciones por “violación de domicilio – robo agravado por escalamiento – robos reiterados”, ordenó la detención del imputado y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Ads