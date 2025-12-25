Mientras la actualidad lo encuentra brindando por un año donde transcurrió su tercera temporada consecutiva en la Liga Argentina, Unión sabe que la dificultad de la empresa lo lleva a no relajarse más que una noche. Tampoco lo permite el calendario: el 2026 lo encontrará desde enero peleando nuevamente por la permanencia en la segunda categoría del básquetbol nacional.

Tal cual lo sucedido en los últimos años, por razones deportivas o económicas, para el club que preside Leonardo Cordeiro jugar el segundo torneo más exigente en el profesionalismo argentino es un esfuerzo descomunal, el que no está dispuesto a desestimar. En la previa de la temporada 2025/2026, la negativa de la organización del certamen a que continúe siendo local en Santa Clara, sumado a la concesión del Polideportivo de Mar del Plata, ahora en manos privadas, pusieron un nuevo obstáculo en el camino.

Pero con Juan Aquino como entrenador, los marplatense Varas y Carneglia como referentes, el retorno del campeón del Federal 2023 Juani Bellozas e incorporaciones de apellido ilustre como Bernardini e internacionales como el panameño Navarro, renovó sus ilusiones. Los primeros partidos fueron esquivos, no obstante la victoria en la cancha del Deportivo Norte (el 14 de diciembre en Santa Fe) hilvanó dos victorias seguidas por primera vez y le da argumentos para lo que viene.

Lo que viene es un 2026 para ratificar, intentar dejar rápidamente atrás la disputa por no descender y escalar a los Playoffs. Unión sabe de construcciones con paciencia. Su equipo en la Primera local, en la Liga Marplatense, fue el dominador de la década entre el 2010 y el 2020. Eso fue una referencia para las inferiores, que lograron campeonatos nacionales Sub 17 y Sub 19. Y la frutilla del postre llegó con la obtención de la Liga Federal 2023, en Mayores.

Este 2025 lo encontró nuevamente en las finales de la Asociación Marplatense de Básquetbol y levantando trofeos en las categorías menores. ¿Vuelve a repetirse el ciclo exitoso basado en el proceso? ¿Le dará un nuevo empujón al básquet profesional del club? Desafíos que toma un club que le gusta asumirlos, de cara a un próximo año representando a la ciudad de Mar del Plata.

