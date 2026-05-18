Un equipo técnico del Instituto ANLIS-Malbrán llegó a Ushuaia para investigar la posible circulación de hantavirus en la capital fueguina, en el marco de la investigación epidemiológica abierta tras el brote detectado en el crucero MV Hondius.

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Los especialistas del Servicio de Biología Molecular trabajarán junto a personal de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego. El operativo incluye vigilancia ambiental y captura de roedores silvestres en distintas zonas seleccionadas según criterios ecológicos y epidemiológicos.

Entre las especies que serán analizadas aparecen el ratón colilargo y otros roedores vinculados a la transmisión del hantavirus en ambientes naturales del sur argentino. Para ello, los investigadores colocarán trampas especiales durante la noche y luego trasladarán los ejemplares capturados a centros acondicionados bajo estrictas medidas de bioseguridad.

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Las muestras obtenidas serán enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus del Malbrán, donde se realizarán estudios serológicos y análisis moleculares mediante técnicas de RT-PCR para determinar si existe circulación viral en la zona. En caso de resultados positivos, también se avanzará con secuenciación genética para caracterizar el virus.

La investigación se puso en marcha después del brote registrado en el crucero MV Hondius, que había zarpado desde Ushuaia y dejó varios contagios y fallecidos vinculados a hantavirus. Las autoridades sanitarias aclararon que la provincia no presenta casos activos confirmados, aunque decidieron profundizar los controles para descartar cualquier riesgo epidemiológico.

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