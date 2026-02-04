El hecho ocurrió cerca de las 4.15, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a un domicilio de la calle Soler al 7000 tras un llamado al 911. El propietario de la casa contó que había escuchado ruidos en el patio delantero y, al revisar junto a los efectivos, encontraron a un hombre escondido en el lugar. Al intentar identificarlo, el sujeto buscó ocultar sus datos, pero finalmente fue reconocido.

Ads

Puede interesarte

Luego de verificar la situación se constató que tenía una captura activa vinculada a un incidente de libertad condicional, requerida por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Mar del Plata.

Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, el hombre fue aprehendido por violación de domicilio y trasladado a sede judicial. Previamente, recibió atención médica en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) por un golpe en la pierna izquierda que manifestó haber sufrido antes de la intervención policial.

Ads

Ads