Un intento de robo fue frustrado cuando un hombre ingresó a una vivienda y fue sorprendido en el interior del lugar. El hecho se descubrió luego de que se activara la alarma del domicilio ubicado en Avenida Patricio Peralta Ramos al 1600. Al llegar a la dirección, los efectivos policiales encontraron al sospechoso dentro de la propiedad. Según se informó, el joven ya había reunido distintos objetos en bolsas con la intención de llevárselos.

Ads

Tras su detención, la fiscal de Flagrancia, María Sánchez, dispuso que se le iniciara una causa por intento de robo agravado por haber ingresado trepando o forzando el acceso a la vivienda. Luego de las actuaciones correspondientes, el acusado recuperó la libertad mientras continúa el proceso judicial.

Puede interesarte

Ads