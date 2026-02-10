Un hombre de 47 años fue aprehendido en la madrugada de este martes en pleno centro de Mar del Plata, luego de ser sorprendido dentro de un automóvil estacionado e intentar darse a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 en la intersección de Moreno y San Luis, cuando personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una aprehensión civil en curso.

Al llegar, los efectivos constataron que el sospechoso estaba siendo retenido por el propietario del vehículo, un hombre de 37 años, quien explicó que minutos antes había encontrado al intruso dentro de su auto, un Chevrolet Corsa estacionado sobre la vía pública. Según relató, una de las puertas estaba forzada y el interior del rodado revuelto.

Al advertir la situación, el dueño del vehículo le dio la voz de alto al sujeto, quien salió del auto e intentó escapar a pie. Tras una breve persecución, logró alcanzarlo y retenerlo a pocas cuadras, hasta la llegada del personal policial.

El sospechoso, fue trasladado a la dependencia correspondiente. En el caso tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso su aprehensión por el delito de tentativa de robo, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado al Palacio de Tribunales.