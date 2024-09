En esta oportunidad "Los datos del día" de Roberto Curri en Mitre Mar del Plata (FM 103.7) nos sorprende con la historia de Marco Opisso, un vendedor de gomitas que adoptó la esquina de Olazábal y Colón, y que la transformó en un lugar que hoy es reconocido por cada marplatense.

El protagonista, oriundo de Capital Federal definió su vida en tres etapas, "chetito", “colimba” y la vida real que lo llevó a su propio conocimiento. Comenzó a visitar Mar del Plata en 1993, luego pese a estar estudiando economía, decidió ir a conocer Europa durante tres años. Recorrió lugares como la ex Yugoslavia e Israel, donde trabajó porque no tenía "ni un sope" y su deseo era seguir recorriendo países. Su compañero de viaje lo "abandonó por un amor", pero eso no le impidió continuar con su objetivo, incluso llegar a vivenciar el Mundial de Italia de 1990.

Hoy se encuentra viviendo en la ciudad, “felizmente casado con dos hijos”, con una mujer que conoció en su vuelta al país pero la búsqueda de trabajo se tornó complicada. "Me cansé, me infló todo y decidí vender gomitas en una esquina", expresó Opisso. Una ubicación más que beneficiosa, a tan solo dos cuadras de su casa. Esta es la “Entrevista con voz” de una persona "común" que genera grandes impactos en Mar del Plata: “El vendedor de gomitas”.

Mira la entrevista completa: