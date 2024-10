En una nueva edición de “Entrevistas con voz” del programa “Los datos del día” de Mitre Mar del Plata (FM 103.7), Roberto Curri dialogó con Ariel Medina quien se desempeña como estatua viviente pero además tuvo raíces en el teatro como actor, mimo, clown y artista callejero desde hace 25 años.

El entrevistado empezó su historia contando que fue artesano en Buenos Aires donde vendía velas artesanales pero en el año 2000, entre sus viajes de ida y vuelta sufrió un robo en donde perdió todo. Allí fue cuando con la ayuda de unos amigos logró volver a Mar del Plata y con sus ahorros, tan solo $30 adquirió unas telas y decidió incursionar como estatua.

Su primer vestuario se basó en un rejunte de cosas y el aprovechamiento de su extenso cabello. "Una leyenda para presentar, un cajón de acelga que un amigo me consiguió de una verdulería, una cortina blanca que le robé a mi vieja y con eso empecé como El Peregrino", explicó.

Puede interesarte

Su etapa como estatua viviente comenzó con miedos: "Me temblaban las rodillas, subía en intervalos de 20 minutos, no sostenía más tiempo pero me atraía la comunicación con el público sin texto, solo con lo expresivo", indicó. Esta labor inició en la feria de artesanos y allí fue donde encontró "algo que realmente sorprendió".

Luego, en la búsqueda de un nuevo personaje, tiñó las telas de gris pero para su sorpresa, cuando se secaron eran celestes. "A partir de ese error, surgió un color y muchas cosas nuevas". Al carecer de dinero, Medina afirmó convertirse en su propio productor y escenógrafo, sumergiéndose en la investigación y el aprendizaje de un camino que hoy se mantiene.

Inspiración para colegas y protagonista de escenas con al menos 300 espectadores frente a la Catedral local, el artista brindó detalles sobre cuál es su objetivo y qué quiere transmitirle a la gente.

Escuchá la entrevista completa