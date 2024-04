Jamie Pittman, entrenador nacional desde finales de 2021, fue acusado de once infracciones diferentes del código de conducta tras varias giras en el extranjero el año pasado por el Instituto de Combate de Australia, actuando en nombre de varias boxeadoras.

El Tribunal Nacional de Deportes, un organismo gubernamental independiente creado para resolver disputas relacionadas con el deporte, escuchó pruebas condenatorias en su contra el mes pasado, cuyos detalles no se hicieron públicos hasta el miércoles.

Durante la audiencia, Pittman, de 42 años, dijo que se sentía "avergonzado" y que no impugnaría las conclusiones, reconociendo que "algunos comentarios que hizo fueron inapropiados".

"Después de revisar las pruebas, no quería causar más estrés o ansiedad a los atletas que se preparaban para los próximos Juegos Olímpicos, retiró su expresión de interés para entrenar en estos Juegos y admitió su culpa", dijo el tribunal.

Contactado el miércoles por el Sydney Daily Telegraph, Pittman se negó a proporcionar más detalles sobre estas acusaciones, pero afirmó que no participaría en los Juegos Olímpicos de 2024 este verano.

"Ya nombraron al equipo... No me postulé para los Juegos Olímpicos", dijo el hombre que representó a Australia en los Juegos Olímpicos de 2004 y perdió el título mundial de peso mediano de la AMB cuatro años después contra el alemán Felix Sturm.

El Tribunal Nacional del Deporte recomendó su suspensión retroactiva por seis meses a partir del 9 de noviembre de 2023. También dispuso que deberá emitir una disculpa por escrito a sus víctimas y buscar ayuda de una asociación