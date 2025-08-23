En acto celebrado en el Polideportivo de Santa Clara del Mar, se realizó la entrega de libretas, analíticos y certificados a 28 jóvenes que finalizaron su formación en la Escuela Municipal de Guardavidas de Mar Chiquita, correspondientes a las primeras dos cohortes.

La ceremonia, que contó con la presencia del intendente Walter Wischnivetzky, acompañado por el funcionario provincial Jorge Paredi, reunió a estudiantes, familias, docentes y autoridades en un ambiente de entusiasmo y orgullo por el esfuerzo y la dedicación de los egresados.

Durante el acto, Wischnivetzky resaltó la relevancia de la institución: “La Escuela Municipal de Guardavidas era un sueño que teníamos hace muchos años con el ex intendente Jorge Paredi. La hicimos realidad y hoy estamos entregando las primeras libretas. Es un orgullo”.

“Queríamos poder generar nuestro propio plantel con chicos marchiquitenses y avanzamos en la creación de esta institución para la formación gratuita, con certificados oficiales, de nuevos y nuevas guardavidas para nuestras playas y natatorios municipales”, agregó el jefe comunal.

La Escuela Municipal de Guardavidas opera en colaboración con el Centro de Formación Laboral N°401 del Instituto Provincial de Formación Laboral y está dirigida exclusivamente a residentes del Partido de Mar Chiquita. La formación, que es pública y gratuita, combina clases teóricas en el Polideportivo de Santa Clara del Mar con prácticas en el Natatorio Municipal Cubierto y Climatizado.

El evento contó con la presencia del delegado de Santa Clara del Mar, Fabián Jacquet; el secretario de Deportes, Sebastián Rioja; el presidente del HCD, Carlos Minnucci; el coordinador de la institución, Federico Cardozo; además de profesores, miembros del gabinete municipal y vecinos, quienes celebraron este logro histórico para el distrito.