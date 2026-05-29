El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy un acto en Mar Chiquita donde entregó 137 escrituras gratuitas, inauguró espacios comunitarios y otorgó equipamiento y netbooks, junto al intendente Walter Wischnivetzky y funcionarios provinciales.

Ads

En el marco del programa Mi escritura, mi casa, se otorgaron títulos de propiedad a familias del distrito, así como a la Asociación Jubilados y Pensionados “Nuestra Señora de Luján” y al Club Atlético Belgrano. Además, con una inversión de $153 millones del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se inauguraron dos espacios de usos múltiples: uno en el barrio PROCREAR y otro en la localidad de La Caleta.

Durante la jornada, Kicillof afirmó que “esta jornada demuestra que, aunque nos digan que el mercado soluciona todos los problemas, se necesita de un Estado presente para traer respuestas concretas y generar igualdad de oportunidades para los y las bonaerenses”. Y agregó: “Desde que asumió, Javier Milei está destruyendo el Estado nacional, pero no pudo hacer lo mismo con la Provincia”.

Ads

Puede interesarte

El gobernador también sostuvo que “hace dos años que todo está empeorando en la Argentina: la industria, el comercio, el turismo y las familias endeudadas son consecuencia de un presidente que no piensa en la gente, sino en las corporaciones extranjeras”.

Además de las escrituras y los espacios comunitarios, se entregaron 30 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de la Escuela Secundaria N°6 y certificados a egresados de la Diplomatura en Marketing Digital con IA, en el marco del Programa Puentes.

Ads

La agenda incluyó también la puesta en funcionamiento de un tractor para tareas en la Reserva Provincial de Mar Chiquita y un autoelevador destinado a fortalecer el trabajo en la planta de reciclado local. Asimismo, el mandatario recorrió el Centro Cultural Municipal “Estación Cultura” y el Centro Educativo Complementario N°801.

Puede interesarte

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, señaló que “frente a este escenario de crueldad del Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires hoy inaugura dos SUM que son verdaderos espacios de encuentro de la comunidad”.

Por su parte, el intendente Wischnivetzky remarcó: estar “llevando adelante un gran trabajo articulado con el Gobierno provincial que nos permite dar respuesta a cada una de las demandas de nuestro pueblo”.

Ads

En el cierre, Kicillof expresó que “si bien la Provincia o el municipio no pueden reemplazar completamente a un Gobierno nacional que abandona a nuestro pueblo, vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para ampliar y garantizar los derechos”.