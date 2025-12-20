La Escuela Secundaria Municipal Nº214 “Héroes de Malvinas” realizó un acto en el que el ex soldado combatiente Leonardo Corvalán entregó ejemplares de su libro Memoria de guerra a instituciones educativas del Municipio. La actividad se desarrolló con el acompañamiento del Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Mar del Plata.

Con el apoyo del Centro de Ex Combatientes, que participó en la impresión de la primera edición del libro, se distribuyeron ejemplares de la segunda edición a cada escuela primaria, secundaria y de formación profesional municipal. La iniciativa busca promover la lectura de la obra y su incorporación al trabajo pedagógico como aporte a la memoria colectiva y al abordaje de la historia reciente.

El libro reúne los recuerdos de Corvalán sobre la guerra de Malvinas, acompañados por fotografías, su diario personal y las cartas que envió y recibió durante el conflicto. Ese material le permitió reconstruir lo que vivió, sintió y presenció cuando tenía apenas 18 años.

Durante el acto, las autoridades municipales destacaron que “es fundamental que se comprenda el sacrificio, la valentía y la resiliencia que caracterizaron a aquellos que lucharon en Malvinas, y cómo cada uno de ellos fue marcado de por vida por esos días de combate”. Señalaron además que las experiencias personales “dejaron una huella imborrable que persiste mucho después de que los disparos hayan cesado”.

También remarcaron que “este testimonio pretende rendir homenaje a todos ellos, destacando la humanidad y el coraje frente a la adversidad, recordando que, tras los uniformes y las armas, había jóvenes con sueños y esperanzas, enfrentándose a la dureza de la guerra”.

Quienes deseen adquirir el libro pueden comunicarse con el Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Mar del Plata a través de sus redes sociales o acercarse a su sede de Misiones 3172. Lo recaudado se destinará a nuevas impresiones y a continuar con las donaciones a instituciones educativas públicas de gestión provincial.