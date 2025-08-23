En un acto llevado a cabo en el Espacio Joven de Coronel Vidal, se entregaron 278 escrituras a vecinos e instituciones del Partido de Mar Chiquita. La ceremonia contó con la presencia del intendente Walter Wischnivetzky, el funcionario provincial Jorge Paredi y el subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Inti Pérez Aznar.

La entrega se realizó en el marco del programa Mi escritura, mi casa, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en conjunto con el municipio. Esta iniciativa representa un avance significativo en la regularización dominial, garantizando seguridad jurídica y el acceso a la vivienda para los beneficiarios.

“Hace mucho que estamos esperando esto. Llegó el día. Estamos muy contentas”, expresaron Carolina e Irma, dos de las beneficiadas. Por su parte, Daniel compartió: “Hace 34 años que esperábamos con mi señora ser propietarios legítimos”.

Durante el evento, el intendente Wischnivetzky destacó el compromiso del Estado: “Viene a consolidar derechos e igualar oportunidades. Felicitaciones a todos por esta alegría. Las cosas no pasan solas, detrás de esto hubo gestión y mucho trabajo. No tener escritura genera muchas imposibilidades y hoy cientos de familias de Mar Chiquita van a tener garantizado este derecho”.

El acto contó también con la participación de autoridades locales, como el secretario de Gobierno, Facundo Bochicchio; los delegados Fabián Jacquet, Matías Jara, Edgardo Veble, Horacio Ferreyra y Hernán Erquiaga; y el secretario de Producción y Trabajo, Sergio García, entre otros funcionarios.

