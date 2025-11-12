Mañana de 09:00 a 17:00 se realizará una nueva jornada del Programa Centros de Familia en Casa Camet, ubicada en la zona del lago del Parque Camet (ingreso por Avenida Carlos Tejedor frente al Club Pueyrredon). La actividad está destinada a familias que ya fueron notificadas del otorgamiento del beneficio, quienes deberán presentarse con el DNI del niño o adolescente beneficiario y el del adulto responsable que realizó la inscripción.

El Programa Centros de Familia es impulsado por la Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano de Nación, en articulación con el Municipio de General Pueyrredon. La iniciativa propone un modelo innovador de acompañamiento directo a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, mediante la entrega de vouchers que les permiten elegir libremente actividades recreativas, deportivas y educativas en los centros adheridos.

“Lo disruptivo del programa es que el voucher va directamente a los chicos para que elijan qué actividad quieren hacer sin ningún tipo de intermediarios”, señaló la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola. Y agregó: “Se rompe con la idea de que el dinero lo tiene que girar el Estado a una institución, ONG o club; ahora les llega a los chicos directamente para que puedan destinarlo a la actividad que más les guste dentro de las opciones disponibles”.

Baragiola también aclaró que los fondos están restringidos exclusivamente al uso previsto: “Si alguien quisiera realizar cualquier otro tipo de compra con ese dinero no va a poder, porque la operación va a aparecer como rechazada. Eso garantiza el correcto uso de los beneficios del programa”.

En paralelo, durante la misma jornada en Casa Camet, se habilitará una instancia de preinscripción para familias beneficiarias del Programa Alimentar que residan en la zona norte de la ciudad y aún no hayan solicitado el voucher. Esta etapa permitirá ampliar el alcance del programa y sumar nuevos beneficiarios.

Hasta el momento, los espacios más elegidos por los chicos para participar en actividades han sido el Club Biguá, el Club Banco Provincia y Once Unidos, además de las propuestas ofrecidas por las sociedades de fomento Jardín de Alto Camet y Barrio Parque Las Dalias.

En los próximos días, se pondrá en marcha una agenda de charlas y espacios de encuentro para padres en los dos centros faro de la ciudad: Casa Camet y el Polideportivo Islas Malvinas. Estas actividades estarán orientadas a promover hábitos saludables, pautas de crianza responsable y generar ámbitos de contención para las familias con hijos en edad escolar.