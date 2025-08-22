El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, desarrolló una agenda de trabajo en los municipios de Punta Indio y Magdalena, junto a los intendentes David Angueira y Lisandro Hourcade, en la que entregó computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense y firmó un convenio de finalización de obra de un centro de desarrollo infantil, entre otras actividades.

La jornada en Punta Indio incluyó la entrega de computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a 52 estudiantes de cinco escuelas de educación secundaria rural y especial del municipio, en un acto encabezado por el ministro Bianco y el intendente David Angueira, acompañados por la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios. Se trata de alumnos y alumnas de la Escuela de Educación Secundaria N° 1, la Escuela de Educación Secundaria N° 3, la Escuela de Educación Secundaria N° 5, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Base Aeronaval Punta Indio” y la Escuela Especial N° 501 “Dr. René Favaloro”.

Ante las y los estudiantes y el público reunido, Bianco expresó: “Estas computadoras no son un regalo sino un derecho que estamos haciendo efectivo. Ustedes estudiaron, hicieron un esfuerzo muy grande, y acá tienen su recompensa. Es algo que les sirve no sólo para divertirse y para conectarse, sino también para estudiar y, en el futuro, para trabajar”.

Por su parte, el intendente Angueira afirmó: “Esta es una verdadera política de Estado con acciones concretas que llegan al territorio e impactan directamente en la vida de nuestra gente. Viene a achicar la brecha digital y a garantizar que nuestros pibes y pibas arranquen desde la misma línea de partida, con las mismas posibilidades de construir su futuro”. “Estamos convencidos de que donde hay una necesidad hay un derecho, y por eso queremos garantizar igualdad de oportunidades para todos”, remarcó Angueira.

Las autoridades también firmaron un convenio por el que el OPISU finalizará la obra del Centro de Desarrollo Infantil del Barrio La Loma, que había sido abandonada por el Gobierno nacional. Con una inversión superior a los 900 millones de pesos, el centro tendrá cien metros cuadrados de superficie y en su espacio público circundante se levantará un playón polideportivo con equipamiento para practicar vóley, básquet y fútbol, así como espacios recreativos y de descanso. También se construirán veredas perimetrales internas y se instalará alumbrado público en el barrio a lo largo de 500 metros lineales.

Al respecto, la titular del OPISU, Romina Barrios, afirmó: “Estamos dando respuestas a las necesidades de la comunidad, esa es nuestra tarea como Gobierno. Trabajamos para sostener políticas públicas como este centro y este espacio, que forman parte de las iniciativas que el actual Gobierno nacional, por decisión del presidente Milei, canceló por considerar que no son necesarias. Creemos todo lo contrario: estas obras son muy importantes para el barrio y por eso las llevamos adelante desde una mirada inclusiva”.

A su turno, el intendente Angueira subrayó: “Hay un Estado provincial presente, que no se corre, y desde nuestro municipio tampoco nos corremos: trabajamos todos los días en cada una de las áreas que nuestros vecinos necesitan”.

Finalmente, las autoridades también entregaron dos nuevos móviles enviados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que se suman a la labor de patrullaje de la policía de Punta Indio.

En el cierre de su agenda en Punta Indio, el ministro Bianco sostuvo: “Hay un Gobierno nacional que no entrega computadoras, y un Gobierno provincial que entrega computadoras; un Gobierno nacional que no hace obras, y un Gobierno provincial que las construye; un Gobierno nacional que no invierte en seguridad, y un Gobierno provincial que compra patrulleros, invierte en tecnología, mejora los salarios de los efectivos policiales. Esa es la misión que nos encomendó el gobernador Axel Kicillof: estar presentes y dar la cara ante las necesidades de nuestra población”.

Entrega de computadoras y recorrida de obra en Magdalena

Las actividades se iniciaron por la mañana en Magdalena con la entrega de computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de ocho escuelas del municipio, junto al intendente Lisandro Hourcade y el concejal Martín Castelli.

En total, 58 alumnas y alumnos de escuelas rurales y de educación especial: el Anexo I de la Escuela de Educación Secundaria N°3, el Anexo II de la Escuela de Educación Secundaria N°1, el Centro Educativo para la Producción Total N°29, la Escuela de Educación Secundaria N°3, la Escuela de Educación Secundaria N°4, la Escuela de Educación Secundaria N°5, la Escuela de Educación Secundaria N°9 y la Escuela Especial N°501 “Ana Marta Eyra”.

Asimismo, las autoridades recorrieron la obra del Centro Universitario de Magdalena, que cuenta con financiamiento del Gobierno provincial a través del programa Puentes. Se trata de la refacción de un edificio ya existente que, una vez terminado, dispondrá de cinco aulas, auditorio, oficinas administrativas y áreas de servicios.

Participaron en las actividades el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Padín, el director provincial de Seguimiento de la Carrera Policial del Ministerio de Seguridad, Martín Torres, y autoridades municipales y educativas.