El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes 15 de septiembre en Mar del Plata estará marcado por condiciones frescas y la presencia de viento intenso hacia la noche.

Ads

La jornada comenzará con neblina en horas de la mañana, continuará con un cielo parcialmente nublado por la tarde y finalizará con un cielo algo nublado en la noche.

Las temperaturas se ubicarán en valores bajos: mínima de 7°C y máxima de 14°C, configurando un día frío en la ciudad.

Ads

No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante todo el día.

El viento será protagonista: soplará del sector sudeste y este durante el día, con intensidades de 7 a 12 km/h, pero por la noche cambiará al sector norte y aumentará a 23 a 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Ads

Puede interesarte