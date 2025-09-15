Entre la bruma y el viento: así arranca la semana en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 14 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes 15 de septiembre en Mar del Plata estará marcado por condiciones frescas y la presencia de viento intenso hacia la noche.
La jornada comenzará con neblina en horas de la mañana, continuará con un cielo parcialmente nublado por la tarde y finalizará con un cielo algo nublado en la noche.
Las temperaturas se ubicarán en valores bajos: mínima de 7°C y máxima de 14°C, configurando un día frío en la ciudad.
No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante todo el día.
El viento será protagonista: soplará del sector sudeste y este durante el día, con intensidades de 7 a 12 km/h, pero por la noche cambiará al sector norte y aumentará a 23 a 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.
