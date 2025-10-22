Entre gotas y nubes: un miércoles gris para Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 17 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles un día con clima inestable en Mar del Plata. Durante la mañana y la tarde, se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. Por la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado.
Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 17°C, manteniéndose algo frescas durante toda la jornada.
El viento soplará desde el sureste por la mañana a 13-22 km/h, cambiando al este en la tarde con ráfagas de 23-31 km/h, y retornando a 13-22 km/h hacia la noche desde el noreste.
Se recomienda llevar paraguas ante los chaparrones y abrigo ligero por las bajas temperaturas.
