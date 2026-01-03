Un robo sacudió este viernes a un sector de Mar del Plata, cuando un hombre denunció que fue atacado por varios vecinos que ingresaron a su casa y se llevaron distintos elementos.

Según se informó, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Albarracín al 3100. La víctima, un hombre de 40 años, ya había radicado denuncias previas por conflictos de vieja data con vecinos de la zona, una situación que terminó escalando de la peor manera.

De acuerdo al relato, uno de esos vecinos, un hombre de 36 años, llegó al domicilio acompañado por al menos cuatro personas más. Entre todos ingresaron a la casa y comenzaron a sustraer distintos objetos, algunos de los cuales quedaron tirados en la vía pública durante la huida.

Alertados por llamados de vecinos a la Central de Emergencias 911, efectivos del GTO de la Comisaría Decimosegunda llegaron rápidamente al lugar y lograron aprehender al principal acusado, mientras que el resto del grupo escapó.

El imputado fue notificado por el delito de robo agravado en poblado y en banda y trasladado a la Unidad Penal N° 44. Los elementos robados fueron recuperados y restituidos a la víctima, mientras la causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia.

