Tres hombres fueron aprehendidos acusados de protagonizar un robo agravado en una vivienda de la ciudad y escapar en una camioneta que, además, tenía pedido de secuestro activo.

El hecho ocurrió en una casa de calle Derqui al 500, donde los delincuentes ingresaron tras forzar la puerta principal. En el interior redujeron a la dueña de casa, una mujer de 80 años, y se llevaron un revólver calibre .22 y alrededor de 200 mil pesos en efectivo.

Tras el robo, huyeron en una Volkswagen Taos color gris topo. Alertada la Policía, se montó un operativo que derivó en una persecución y terminó en 3 de Febrero al 5100. Allí los sospechosos abandonaron el vehículo y escaparon corriendo en distintas direcciones.

El despliegue policial permitió detener a un joven de 27 años en la zona de Marconi entre 3 de Febrero y 9 de Julio; a otro de 26 años en 9 de Julio y Marconi, quien presentaba una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo —según se informó, se produjo en medio de un enfrentamiento tras esgrimir un arma contra el personal policial— y fue trasladado al Hospital Interzonal; y a un tercero de 22 años en avenida Luro y Chile.

En el procedimiento se secuestró el revólver calibre 22 sustraído, una mochila con herramientas, una munición calibre 9 mm y otros elementos de interés para la causa. Además, la Volkswagen Taos dominio AF193EU fue trasladada a la dependencia policial, donde se constató que no tenía grabado de cristales y que registraba pedido de secuestro activo desde el 3 de enero de 2026 por hurto automotor, solicitado por la Comisaría Segunda de Mar del Plata.

La causa quedó en manos de la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, quien dispuso la aprehensión de los tres imputados y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.