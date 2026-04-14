Dos hombres de 24 y 23 años fueron aprehendidos este martes en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda y encubrimiento, tras una entradera ocurrida en una vivienda de Beruti al 4800, en Mar del Plata.

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El hecho fue advertido a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de cuatro delincuentes a una casa de la zona. Según la reconstrucción policial, los asaltantes actuaron con los rostros cubiertos y guantes, violentaron una ventana y sorprendieron a los moradores mientras dormían.

Durante el robo, los autores sustrajeron distintos elementos de valor y también un vehículo de la familia. Más tarde, la víctima confirmó el faltante de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros objetos, aunque aclaró que no hubo personas lesionadas.

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A partir del seguimiento realizado por el Centro de Monitoreo, la Policía logró identificar el auto robado y también una camioneta Ford Territory azul que habría sido utilizada como apoyo. Con esos datos, se montó un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado del despliegue, el vehículo de apoyo fue interceptado en la zona de Laborante al 2100. Allí fueron aprehendidos los dos imputados y se secuestraron la camioneta, teléfonos celulares y varias chapas patentes.

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La investigación quedó a cargo de la UFI N°13 y de la UFI de Flagrancia. El fiscal dispuso la notificación de la formación de causa, el secuestro del vehículo y el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N°44.