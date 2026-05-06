Axel Kicillof encabezó este miércoles un acto en Ensenada por el 225° aniversario de la ciudad, donde quedó envuelto en un nuevo gesto político de cara a 2027: el impulso a su eventual candidatura presidencial.

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Durante la inauguración del nuevo edificio del Palacio Municipal, el intendente Mario Secco alentó esa posibilidad con un mensaje directo. “Ya el pueblo argentino canta las nuevas canciones: Axel presidente”, expresó ante una multitud, en referencia a la figura del gobernador bonaerense.

El edificio inaugurado cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados distribuidos en seis plantas y fue el marco de un acto con fuerte tono político, donde también estuvo presente la vicegobernadora Verónica Magario.

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La frase sobre las “nuevas canciones” retoma una definición que Kicillof había planteado en 2023, cuando habló de la necesidad de renovar el espacio político y no aferrarse a “viejos éxitos”. Ese planteo había generado tensiones dentro del kirchnerismo, especialmente con sectores de La Cámpora.

En ese contexto, Secco, uno de los intendentes más cercanos al gobernador, volvió a insistir con la proyección nacional de Kicillof y aseguró que está dispuesto a acompañar esa construcción política “recorriendo el país”.

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Por su parte, el mandatario bonaerense también tomó la palabra y apuntó contra el Gobierno nacional. A la vez, dejó un mensaje hacia la interna del peronismo al remarcar que “la democracia es que el pueblo elija a los que quiere elegir”.

“Estamos en un punto de inflexión: no se trata solo de señalar el daño que está generando el Gobierno nacional, sino de proponer una etapa más feliz para nuestro pueblo”, concluyó Kicillof.

Fuente: Dib