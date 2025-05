Enriqueta Bottini tiene 39 años y es médica veterinaria recibida con diploma de honor en la UBA. Empresaria, investigadora, asesora y, sobre todo, apasionada por todo lo que hace bien.

Se dedica a la microbiología de la leche. Asesora tambos para lograr la mejor calidad posible de esta materia prima tan noble, siempre priorizando el bienestar animal y haciendo un uso racional de los antimicrobianos.

Fue becaria del CONICET durante su doctorado en ciencia animal, enfocada en la microbiología de la leche en la cuenca Mar y Sierras. Esa experiencia la impulsó a fundar su propia planta elaboradora de yogur, donde producen con orgullo el primer yogur simbionte del país.

Un alimento real, elaborado con leche A2 (una proteína que no inflama), sin lactosa, con inulina como fibra prebiótica, apto para celíacos y diabéticos. En el laboratorio trabajan con entusiasmo e innovación constante, desarrollando productos sin conservantes ni aditivos, que sumen bienestar y calidad de vida.

Es especialista en wellness, apasionada de la salud integral. Piensa y promueve formas de mejorar la microbiota, alimentarse de manera real, moverse más, agradecer, conectar con lo que nos potencia y nos ayuda a llegar a nuestra mejor versión.

Le encanta correr, estar en la naturaleza, andar a caballo, leer, y por sobre todo, disfrutar de momentos de calidad con su familia.

Tres hijos adorables -Amalia, Hilario y Aurora- con quienes comparte la aventura de vivir plenamente. Hace poco se mudaron a Mar del Plata, comenzando una nueva etapa con mucha gratitud y entusiasmo. Por todo esto, se merece un lugar para dividir por letras su +Chance!!

+ Tu lado más positivo / Siempre trato de ver el vaso medio lleno. Soy profundamente agradecida por todo lo que tengo, por las personas que me rodean y por cada oportunidad que se me presenta. Creo que esa energía positiva es una brújula que me guía todos los días. ¡Atraemos lo que vibramos!

C ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que hacés? / Desde muy chica sabía que quería ser veterinaria. A los 9 años ya lo tenía clarísimo. Y más adelante, cuando entré a la facultad, descubrí el mundo fascinante de la microbiología, ¡fue un flechazo total! Me apasiona cómo algo tan pequeño como una bacteria puede impactar tanto en nuestra salud. Además, en casa siempre valoramos la buena alimentación y el movimiento, así que el amor por el bienestar viene conmigo desde la infancia.

H ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Hacia un mundo más colaborativo y consciente. Creo profundamente en la sinergia: cuando nos unimos desde nuestras diferencias, potenciamos lo mejor de cada uno. Dos más dos no siempre es cuatro... ¡puede ser mucho más si cooperamos de verdad! Valoro la escucha empática, el paradigma del ganar-ganar, y salirme cada tanto de mis propios filtros para ver al mundo con ojos nuevos. Porque no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Y cuando entendemos eso, se abren puertas a infinitas posibilidades. Surge una tercera alternativa.

A ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / ¡Jamás! Amo lo que hago, me siento profundamente agradecida por poder dedicarme a algo que me apasiona y que tiene sentido. No cambiaría por nada ni mi camino, ni lo que soy, ni desde dónde construyo mi vida.

N ¿Nunca le dirías sí a qué? / A dejar de ser auténtica. Ser fiel a mí misma es algo que cuido mucho, incluso en los momentos difíciles. Creo que la autenticidad es el corazón de todo lo que vale la pena.

C ¿Cómo conectás con tu lado espiritual? / A través de la gratitud, la meditación, el contacto con la naturaleza, y el amor que me une a las personas que quiero. Creo en vivir con intención, en pequeños rituales cotidianos que nos conectan con algo más grande.

E ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / ¡Sí! Me encantaría volver haciendo lo que hago, que es lo que amo, pero con este camino ya recorrido. Para poder dar más desde más temprano, para dejar una huella más grande, más profunda. Para seguir contribuyendo con pasión y propósito, desde el amor por lo que hago.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv

CNN Radio Argentina y La 100 MDP