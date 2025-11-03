En la noche del domingo, un chofer de la aplicación Uber fue víctima de un violento robo en la zona de Avellaneda al 7800, cuando una mujer con un bebé solicitó un viaje y cuando subía el carrito, fue abordado por cinco hombres que lo amenazaron con armas para sustraerle su vehículo Fiat Punto negro, dominio IWS203.

El conductor, de 47 años, dio aviso inmediato al 911, lo que motivó un operativo policial para dar con los responsables y recuperar el auto.

Horas más tarde, durante la mañana de este lunes, personal del Comando de Patrullas localizó el rodado en la calle Azurduy, entre San Salvador y Ortiz de Zárate. En el lugar fue aprehendido un hombre de 33 años que se encontraba desarmando el vehículo, el cual presentaba faltantes que aún deben ser verificados.

El automóvil fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 11ª, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N°4, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien ordenó su notificación por el delito de encubrimiento y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde deberá comparecer en audiencia.

