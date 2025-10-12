Los enfrentamientos armados que comenzaron la noche del sábado en la frontera entre Pakistán y Afganistán han dejado decenas de muertos en ambos países, según informaron autoridades de Islamabad y Kabul.

El gobierno de facto de los talibanes informó que al menos nueve afganos murieron en los combates en la Línea Durand, mientras que el Ejército de Pakistán contabilizó la muerte de 23 soldados paquistaníes.

Sin embargo, el gobierno afgano aseguró que fueron más de 58 los militares paquistaníes fallecidos, y Pakistán indicó que neutralizó a más de 200 combatientes talibanes y grupos insurgentes afiliados en las últimas horas.

Los enfrentamientos se desarrollaron en tramos de la porosa frontera de 2.600 kilómetros, incluyendo cierres de pasos fronterizos en Torkham (Khyber Pakhtunkhwa) y Chaman (Baluchistán).

Según los talibanes, las acciones afganas fueron una “operación de represalia” por bombardeos de Islamabad en territorio afgano el pasado viernes. Por su parte, Pakistán sostiene que los ataques comenzaron sin provocación.

La tensión ocurre en paralelo a la visita del ministro de Asuntos Exteriores de facto afgano, Amir Khan Muttaqi, a India, como parte de la estrategia talibán de buscar reconocimiento internacional. Mientras tanto, Islamabad acusa a los talibanes de proporcionar refugio al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), responsable de atentados en Pakistán, algo que Kabul niega.

Fuente: EFE