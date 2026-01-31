El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico para este sábado, en el marco del cierre de enero, con máxima de 25°, lluvias aisladas durante toda la jornada y ráfagas de viento del sector noroeste.

Durante la tarde se alcanzará una temperatura máxima de 25°, mientras que hacia la noche se espera un descenso hasta los 20°. Las precipitaciones se mantendrán de forma intermitente a lo largo del día y tenderán a disiparse en horas nocturnas.

El viento del sector noroeste presentará ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación de inestabilidad climática durante gran parte de la jornada.

Para el domingo se prevé un ascenso de la temperatura, con una máxima estimada de 27°. Sin embargo, continuará el cielo mayormente nublado, con persistencia del viento y la probabilidad de chaparrones aislados.

