La historia de Eneas Fernández en el kickboxing no comenzó como muchas otras. De hecho, ni siquiera se había imaginado que el deporte lo llevaría a donde está hoy: viviendo en España, con un cinturón Mediterráneo WAKO en su haber y la mirada puesta en nuevas metas internacionales. El marplatense habló desde Europa sobre su presente y el significado de este logro.

“Es un mérito a todo el sacrificio de años que se viene detrás de esto”, expresó con orgullo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9). “Es un sacrificio que a uno lo compensa al ganar un título tan reconocido como es la organización WAKO”, añadió, luego de quedarse con el cinturón tras una victoria que se resolvió en el primer asalto, cuando su rival sufrió una lesión.

Su camino hacia ese cinturón estuvo marcado por una progresión firme: “Básicamente es por contactos y también por resultados de peleas. Si venís ganando continuamente, te van poniendo rivales de nivel hasta llegar a un cinturón. Primero fui campeón de España y después vino el Mediterráneo. Ahora sigue el Europeo y después el Mundial”.

Eneas ya visualiza su escalera de crecimiento en la disciplina: “De mi parte va a estar todo para hacerlo, hay que apostar siempre”, aseguró con convicción.

Radicado en España desde hace un tiempo, explicó que la decisión de emigrar fue más profunda que una cuestión deportiva: “Más allá de mi carrera deportiva, también fue por circunstancias personales, una búsqueda de mejoría. En Argentina no se puede vivir de esto, y si bien acá tampoco es fácil, es más compensable”, relató. “Se puede equilibrar un poco más".

Su vínculo con el deporte no fue planeado. “Jamás me imaginé que iba a ser peleador”, confesó. “Empecé haciendo boxeo solo por acompañar a mi prima, que salía con un boxeador y quería entrenar, pero mi tío no la dejaba porque era menor de edad. Yo tenía 17 años y la acompañé. Después fui a ver pelear a mi hermano, Ezequiel Fernández, que hacía kickboxing, y ahí fue que me metí de lleno en esto”.

La historia familiar fue clave: “Mi hermano fue mi referente. A donde él iba, iba yo. Él ganaba y yo atrás también ganaba. Así fui creciendo en el amateurismo hasta salir campeón argentino profesional en 2019”, recordó. “Cuando me di cuenta ya tenía 10 años haciendo kickboxing sin haberlo planeado”.

La mudanza a Europa le dio otra perspectiva de vida. “Trabajo en paralelo, doy clases en gimnasios, entrenamientos personalizados, y si tengo que levantar una pared o hacer un techo, lo hago. Es lo mismo que allá, pero con otra calidad de vida”, explicó.

Su entrenamiento no se detiene: “Después de trabajar entreno una hora, hora y media. La base está. En Mar del Plata éramos tan fanáticos que entrenábamos doble turno de lunes a lunes. Ahora es cuestión de no perder el ritmo y seguir puliendo la técnica”.

El cinturón Mediterráneo le da un envión importante, pero sabe que hay que estar listo en todo momento. “Mi entrenador me dijo que terminé entero, sin lesiones, así que me pueden llamar en dos semanas y estaré listo. No tengo una pelea pactada, pero siempre hay que estar preparado”, aseguró Fernández.

Desde España, con una historia particular, esfuerzo sostenido y un presente alentador, Eneas Fernández sigue construyendo su carrera en el kickboxing con humildad, constancia y una mirada firme hacia el futuro. “Yo siempre decía que iba a venir a España, pero para jugar al fútbol en el Barcelona… nada que ver”, bromeó. Y cerró: “Estoy en España, sí. Es muy loco todo esto, pero hermoso”.