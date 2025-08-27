La Organización del Enduro del Invierno informa que, tras un exhaustivo análisis de los pronósticos meteorológicos y en resguardo de la seguridad de todos los involucrados, se resolvió reprogramar el cronograma de competencia.

Ads

El evento se llevará a cabo este viernes y sábado y no sábado y domingo como estaba previsto originalmente.

Esta decisión responde al compromiso prioritario de garantizar la integridad física de los pilotos, la seguridad del público asistente y las mejores condiciones operativas para el desarrollo deportivo.

Ads

Asimismo, también precisaron que los informes climáticos anticipan un escenario adverso que podría comprometer la normal realización del evento en las fechas originales.

Puede interesarte

El cronograma reprogramado queda de la siguiente forma:

Ads

Viernes 29

8 hs: Apertura del predio e instalación de equipos.

De 8 a 17: Inscripción y administrava general en el circuito. Ads

9 a 17: Colocación de transponders.

12 hs: Monster Energy Freestyle Show (Warm Up).

14 hs: Show en vivo.

15 hs: Monster Energy Freestyle Show.

16 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 2 “Amateur Division” (30 min)

16.45 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 1 “Pro Division” (30 min)

17.30 hs: Entrenamientos ATV Grupo 1 y Grupo 2 (30 min)

19 hs: Cierre de actividades.

Sábado 30