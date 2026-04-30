El informe, correspondiente a abril y difundido en el marco del estudio Latam Pulse Argentina, midió la valoración de 15 referentes políticos. En un contexto de alta desaprobación general, Myriam Bregman aparece como la única dirigente con saldo de imagen positiva.

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De acuerdo al relevamiento, la diputada del Frente de Izquierda lidera el ranking de imagen, seguida por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la exmandataria Cristina Kirchner, quienes completan el podio. Más atrás se ubican otros dirigentes, mientras que Javier Milei cae hasta el quinto lugar, con niveles de rechazo que superan ampliamente su imagen favorable.

Atlas Intel fue una de las consultoras que mejor anticipó el triunfo electoral de Milei en 2023, lo que le otorga un peso particular a sus mediciones dentro del escenario político argentino.

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El estudio también revela un fenómeno más amplio. La mayoría de los dirigentes evaluados presenta más imagen negativa que positiva, reflejando un clima de malestar social y desconfianza hacia la dirigencia política. En ese contexto, el desempeño de Bregman aparece como una excepción dentro de un sistema con altos niveles de desgaste.

En el caso de Milei, los datos se alinean con otras encuestas recientes que muestran una caída en su imagen y un aumento de la desaprobación, en medio de tensiones económicas y sociales.

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El resultado del sondeo abre interrogantes sobre la reconfiguración del mapa político de cara a las próximas elecciones. Si bien se trata de una medición de imagen (y no de intención de voto), el posicionamiento de Bregman introduce un elemento novedoso en la discusión pública y refuerza el rol de la izquierda en un escenario dominado históricamente por el peronismo y las fuerzas de centroderecha.