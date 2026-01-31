El secretario de Desarrollo Local e Inversiones e Integración Público-Privado del Municipio, Guillermo Volponi, participó de un encuentro de trabajo en la sede de UCIP junto a empresarios y cámaras sectoriales de Mar del Plata, con el objetivo de intercambiar diagnósticos y coordinar acciones conjuntas.

El funcionario municipal, acompañado por el director de Industria y Comercio, Hernán Alcolea, escuchó las problemáticas e inquietudes planteadas por los distintos sectores productivos, en un espacio de diálogo orientado a fortalecer la articulación entre el ámbito público y privado.

Al finalizar las exposiciones, se establecieron ejes de trabajo para la confección de una agenda común a desarrollar durante el presente año. Desde la entidad empresaria se reafirmó, además, el compromiso de continuar generando instancias de gestión y encuentros que permitan a los asociados canalizar y visibilizar sus necesidades.

“Estuvimos con el nuevo secretario de la Producción, buscando colaborar con el municipio en los diagnósticos actuales de diferentes sectores productivos locales, y construir agenda conjunta en pos del desarrollo local con el aporte de herramientas de nuestra institución”, indicó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

Por su parte, Volponi expresó que “me voy con muchos temas en la agenda, pude escuchar a diferentes sectores y de cada uno de ellos me llevo una idea. Para nosotros, como municipio, es muy importante poder seguir articulando las herramientas del Estado con los privados”.

Del encuentro participaron representantes de los sectores de la industria textil, madera, logística, puerto, pesca, exportación, cordón frutihortícola, propiedad horizontal, alimentos, tecnología de la información y centros comerciales, entre otros.