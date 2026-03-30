El encuentro tuvo lugar en la previa del segundo recital que brindó el cantante, quien se presentó los días 27 y 28 de marzo, como parte de su gira “Abel 30 años”, que viene convocando a una gran cantidad de público en cada presentación.

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Durante la reunión, el cantante destacó el vínculo especial que mantiene con la ciudad, a la que definió como un lugar significativo en su trayectoria personal y profesional.

Durante el encuentro el empresario y dueño del Teatro Tronador, el intendente y el cantante dialogaron sobre la importancia de promover la educación, el arte y la cultura como pilares fundamentales para el desarrollo local.

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Abordaron proyectos a futuro con el objetivo de continuar impulsando el crecimiento de Mar del Plata, fortaleciendo su perfil cultural y generando nuevas oportunidades para la comunidad.

El encuentro se dio en un contexto de fuerte actividad artística en la ciudad, con propuestas que posicionan al Teatro Tronador como uno de los principales polos culturales del país.

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