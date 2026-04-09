Un hombre de 47 años fue imputado por tener un arma de fuego sin autorización, tras un operativo realizado en la ciudad.

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La Policía revisó un auto que ya había sido secuestrado y, dentro, encontró un revólver con balas, un inhibidor de señal, un celular y una pantalla que había sido robada de una camioneta. Ese elemento fue devuelto a su dueño.

La causa está en manos de la fiscalía, que ordenó iniciar una investigación contra el hombre, analizar el arma y seguir con las medidas correspondientes.

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Todo comenzó el 31 de marzo, cuando delincuentes rompieron una camioneta y robaron cosas de su interior. Gracias a cámaras de seguridad y tareas de investigación, se pudo identificar el vehículo usado en el hecho y al sospechoso, lo que permitió llegar a este resultado.

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