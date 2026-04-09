Encontraron un arma y diversos elementos tras revisar un auto vinculado a un robo
El procedimiento se hizo en el marco de una investigación iniciada a fines de marzo.
Un hombre de 47 años fue imputado por tener un arma de fuego sin autorización, tras un operativo realizado en la ciudad.
La Policía revisó un auto que ya había sido secuestrado y, dentro, encontró un revólver con balas, un inhibidor de señal, un celular y una pantalla que había sido robada de una camioneta. Ese elemento fue devuelto a su dueño.
La causa está en manos de la fiscalía, que ordenó iniciar una investigación contra el hombre, analizar el arma y seguir con las medidas correspondientes.
Todo comenzó el 31 de marzo, cuando delincuentes rompieron una camioneta y robaron cosas de su interior. Gracias a cámaras de seguridad y tareas de investigación, se pudo identificar el vehículo usado en el hecho y al sospechoso, lo que permitió llegar a este resultado.
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