El hombre de 41 años que había desaparecido ayer tras ingresar al mar en Santa Teresita fue encontrado muerto hoy en Las Toninas, informaron fuentes policiales. La víctima fue identificada como Mariano Arredondo.

Ads

Según se indicó, Arredondo se había sumergido junto a su pareja y ambos comenzaron a ser arrastrados por la corriente. Ante la situación de emergencia, los guardavidas intervinieron de inmediato y lograron rescatar a la mujer, mientras que el hombre fue perdido de vista debido a la fuerza del oleaje.

De acuerdo con el testimonio de los rescatistas, uno de ellos llegó a sujetarlo por algunos instantes, pero el agotamiento físico y las condiciones del mar impidieron mantener el contacto, por lo que Arredondo desapareció bajo el agua.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 del miércoles, a la altura de la calle 38, en un sector cercano al muelle de Santa Teresita. Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda por agua y tierra, coordinado por Defensa Civil, con la participación de Prefectura Naval Argentina, Bomberos y personal municipal.

Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía bonaerense, junto a Prefectura y la División Drones, localizaron hoy el cuerpo a la altura de la avenida 50 de Las Toninas, según informó la agencia NA.

Ads

Intervino el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la UFID N°11, quien ordenó la realización de la autopsia y la intervención de Policía Científica en el lugar del hallazgo.

Puede interesarte

Arredondo era panadero, residía en Lanús y se encontraba de vacaciones junto a su pareja en la costa atlántica.

Fuente: con información de TN