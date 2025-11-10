La desaparición de Débora Damaris Bulacio Del Valle, de 38 años, mantiene en vilo a Necochea y a su familia desde el sábado por la noche. La mujer, oriunda de Parque Villa Cacique, había viajado a la ciudad balnearia junto a su pareja para pasar el fin de semana en el Camping Miguel Lillo. Desde entonces, más de 80 efectivos policiales, Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica participan de un operativo de búsqueda que se intensifica con el correr de las horas.

Ads

El último contacto fue un audio que Débora envió a su hija Tania el sábado por la noche: “Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi”. Desde ese momento, no se supo más de ella. La denuncia fue realizada por un sereno del camping, quien advirtió que la mujer no registró su salida, mientras que su pareja sí lo hizo. El hombre intentó abandonar la ciudad a dedo, fue detenido y se negó a declarar.

Según testigos, la pareja habría mantenido una fuerte discusión esa noche. En las últimas horas, se encontró ropa ensangrentada en la playa cercana al camping, lo que refuerza la hipótesis de un posible femicidio. La Fiscalía local, a cargo de Walter Pierrestegui, investiga el caso y analiza cámaras de seguridad y testimonios de vecinos y turistas.

Ads

Puede interesarte

Débora mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada y lleva rastas de colores en el cabello. Al momento de su desaparición vestía ropa deportiva. La familia, que remarca su presencia constante en eventos familiares, considera alarmante su ausencia en el cumpleaños de su hijo menor y teme lo peor.

Las autoridades solicitan a quienes hayan estado en la zona del Parque Miguel Lillo o la playa durante el fin de semana que aporten cualquier información útil al teléfono 2281-325353 o al área de Prevención del Municipio de Necochea.

Ads

Fuente: con información de TN