El cuerpo fue descubierto por efectivos de la Comisaría Segunda en una casa situada en Rawson y Olazábal, luego de que los vecinos advirtieran la ausencia de la mujer y dieran aviso a las autoridades. Al ingresar al domicilio, los agentes constataron que la mujer no presentaba signos vitales.

Ads

La causa está siendo investigada por la Fiscalía, que trabaja junto al personal de la Policía Científica para esclarecer las circunstancias del deceso. Hasta el momento, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecimiento podría haber ocurrido por causas naturales, aunque se aguardan los resultados de las pericias para confirmar esta versión.

Vecinos del lugar expresaron su consternación por lo sucedido y remarcaron que la mujer solía ser vista con frecuencia por la zona, lo que hace aún más preocupante que no se tuvieran noticias de ella durante más de dos semanas.

Ads

El hecho generó inquietud entre vecinos del barrio, que ahora esperan mayores detalles de la investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales.

Ads