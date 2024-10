Una joven de 16 años que era intensamente buscada por su familia hace días fue encontrada muerta en un descampado de la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza. Mientras que las autoridades plantearon la posibilidad de que hubiera sido un suicidio, los familiares pidieron que se investigue el caso como un femicidio.

El martes pasado Mia Morena Zapata se encontraba en su lugar de trabajo, cuando se tomó unos minutos para ir a comprar un desayuno. Las cámaras de seguridad de la zona la filmaron cerca de las 9 de la mañana, cuando caminaba por una vereda, sin embargo, se desconoce cómo fue la ruta que la llevó a terminar muerta en un predio baldío que se encontraba al costado de la ruta N°3, en el barrio del KM 34.

Luego de que la búsqueda de la adolescente comenzara a difundirse en las redes sociales, este viernes se reportó el hallazgo de un cuerpo abandonado que, horas más tarde, sería identificado como Mia. La Fiscalía de turno ordenó que el cuerpo fuera sometido a una autopsia con el objetivo de conocer cómo fue el mecanismo que le provocó la muerte.

De acuerdo a la información proporcionada por Diario Conurbano, la madre de la víctima, Lorena Zapata, contó a los investigadores que la joven habría atravesado un estado de depresión luego de que un vecino intentara abusarla sexualmente hace tres meses. Este relato motivó a las autoridades a plantear como hipótesis que la víctima habría atentado contra su propia vida, aunque desde la familia aseguran que se habría tratado de un femicidio.

“Estuvimos buscándola por todos lados, nadie sabía nada”, relató la madre de la joven al señalar que les habían informado que el jueves la habrían visto con vida en un barrio llamado Nicole. Durante una entrevista con El Bonaerense, la mujer reveló cómo fue que se enteró que su hija estaba muerta y denunció a la Policía local por no haberse esforzado en buscar a la menor de edad.

“Hoy me llama un vecino porque la Policía no fue capaz de llamarme diciendo que mi hija estaba muerta”, apuntó, para después recriminar que “estuvieron horas y horas para decirme quién era y nunca me decían”. Asimismo, indicó que solo le habían enseñado una foto de un tatuaje que tenía la joven y luego le permitieron ingresar a la morgue para reconocer el cuerpo. “Es ella”, sentenció.

De esta manera, la mamá de la joven señaló a un vecino de la zona como el presunto responsable del crimen, debido a que aseguró que habría testigos que habrían ubicado al sospechoso, junto a otros dos masculinos, en el lugar donde se cometió el crimen. “La Justicia jamás hace nada, pero yo voy a estar hasta lo último para que paguen por mi hija”, aseguró.

La familia de la joven apuntó contra un vecino que habría intentado atacarla hace unos meses

Por el momento, no hay ninguna persona detenida por el caso y los investigadores aún estarían a la espera de conocer los resultados de la autopsia que le realizaron. A simple vista, los peritos habrían destacado que la adolescente contaba con signos de ahorcamiento, pero no trascendieron otros detalles sobre la escena.

La muerte de la menor de edad generó conmoción en la localidad matancera, debido a que varios fueron los vecinos que compartieron mensajes de indignación en las redes sociales. “Cuanto dolor, cuanta impotencia… Solo pido y ruego a Dios que haya justicia”, exigió la abuela de la víctima en una publicación de Facebook, en donde manifestó: “Tu lugar no era dentro de un cajón, era con nosotros. Tengo el alma en mil pedazos”.

Una de las amigas de Zapata admitió que no tenía palabras para expresar el dolor que le dejó su muerte. “Solo quiero que se haga justicia y paguen por lo que te hicieron amiga. No te merecías esto”, lamentó al pedirle a la joven: “Mándale fuerzas a tu mamá, nada más te pido”. Y concluyó: “Ahora, te toca cuidar de allá arriba a tus hermanos como siempre lo quisiste, princesa. Cuida de ellos, sos un ángel más allá arriba”.

Fuente: Infobae