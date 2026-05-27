Después de 19 días de intensa búsqueda, este martes confirmaron que los restos humanos hallados en una zona de barrancos de Bariloche pertenecen a Ana Lía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde el pasado 8 de mayo. La identificación fue realizada por familiares y amigos convocados al operativo judicial.

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El hallazgo ocurrió en la zona de La Barda, en el sur de la ciudad rionegrina, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre la presencia de restos humanos. A partir de ese aviso, se desplegó un importante operativo con participación de Policía Científica, Criminalística, brigadas de investigación y equipos de rescate.

Los restos fueron trasladados a la morgue del hospital zonal, donde se realizará la autopsia para determinar la causa y la fecha de muerte. La investigación quedó a cargo de la fiscal Betiana Cendón, mientras continúan los trabajos en el lugar donde se produjo el hallazgo.

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Durante las semanas de búsqueda, los investigadores habían seguido distintas pistas y rastrillado sectores del Cerro Otto, costas de lagos y áreas boscosas. La última imagen de Ana Lía había sido captada por cámaras de seguridad cuando descendía de un colectivo en el centro de Bariloche, dato que terminó orientando los operativos hacia la zona donde finalmente fue encontrada.

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