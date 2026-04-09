El cuerpo de una adolescente fue hallado en Merlo luego de varios días de intensa búsqueda. La chica había sido vista por última vez días atrás, lo que había activado un operativo para dar con su paradero.

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Tras el hallazgo, intervino la Policía y la Justicia, que iniciaron una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió y cómo se produjo su muerte.

El caso había generado conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que seguían de cerca las novedades del operativo.

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Ahora, los investigadores trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

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