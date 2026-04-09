Encontraron muerta a la adolescente que había desaparecido en Merlo
La joven de 14 años era buscada desde hacía varios días y su caso había generado gran preocupación en la zona; ahora la Justicia intenta esclarecer las circunstancias del hecho.
El cuerpo de una adolescente fue hallado en Merlo luego de varios días de intensa búsqueda. La chica había sido vista por última vez días atrás, lo que había activado un operativo para dar con su paradero.
Tras el hallazgo, intervino la Policía y la Justicia, que iniciaron una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió y cómo se produjo su muerte.
El caso había generado conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que seguían de cerca las novedades del operativo.
Ahora, los investigadores trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en el esclarecimiento del hecho.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión