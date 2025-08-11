En las últimas horas, la Policía encontró más restos humanos en un basural e investigan si pertenecen a Brenda Torres, la joven descuartizada en Córdoba.

Ads

La causa comenzó el viernes 25 de julio, cuando el sereno Ramón Ramírez encontró los brazos y las manos de la víctima en bolsas de residuos cerca de la obra en construcción donde trabaja. Días más tarde, ubicaron sus piernas a pocos metros de ese lugar.

A 15 días de aquel momento, este domingo, integrantes del programa Cordobeses en Alerta detectaron la presencia de dos bolsas con restos humanos.

Ads

El hallazgo ocurrió en un basural ubicado en la intersección de las calles Deán Funes y Calandria, a solo 750 metros del domicilio de Horneros 574, donde habrían asesinado a la mujer.

Ads

Brenda fue asesinada y descuartizada. La Policía investiga el crimen. (Foto: Facebook / Brenda Torres)

Ante este nuevo descubrimiento, personal del Departamento de Homicidios y de la Policía Judicial llegaron a la zona para comenzar con las investigaciones. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 2, a cargo de Horacio Vázquez, está a cargo del caso para intentar esclarecer lo sucedido.

La zona permanece bajo investigación mientras se recaban pruebas y se intenta identificar los restos.

Ads

Dos sospechosos y una macabra hipótesis

Los únicos acusados en la causa son Cristian Aranda, de 38 años, y Gustavo Lencina, de 53, que trabajaban como cuidadores o supuestos guardias de seguridad sin autorización formal, según informó Telenoche (El Doce).

Una de las pruebas que complican a Lencina es que tuvo experiencia como matarife. Antes de que se supiera este dato, las primeras pericias indicaron que los cortes que presentaba el cuerpo de la víctima tenían características de haber sido realizados por alguien que sabía utilizar cuchillos de manera profesional.

Las cámaras de seguridad captaron cómo uno de los implicados descartó las bolsas donde encontraron las piernas de la joven. Si bien en ese momento llevaba casco, los investigadores siguieron su recorrido hasta una estación de servicio, donde se lo sacó. De esta manera, pudieron establecer su identidad.

Luego, el sospechoso continuó su camino hasta la casa de la calle Horneros al 574, en donde encontraron el torso de Torres y detuvieron al segundo acusado.

Por el momento, la principal hipótesis es que Torres estuvo presente en una reunión en la que estaban Lencina y Aranda, con quien consumió drogas. En esa situación, se cree que la joven recibió una golpiza fatal y luego fue descuartizada para ocultar el cuerpo.

Con la calificación penal de femicidio en la causa, los imputados podrían recibir prisión perpetua en caso de que se los encuentre culpables del crimen.

Mientras tanto, la fiscalía continúa con la toma de testimonios y aguarda el resultado de otras pericias para determinar las circunstancias del homicidio.

Puede interesarte

Fuente: TN