Un vecino que buscaba carnada encontró este martes el cuerpo de un hombre en el Río Paraná, en Entre Ríos, sobre el Camino Costero de Bajada Grande en Paraná.

Las autoridades confirmaron que la muerte fue un homicidio al detectar múltiples heridas de arma blanca en el tórax.

Cómo fue el hallazgo en la costa del Paraná

El cuerpo apareció al final de Avenida Larramendi, en una zona utilizada por pescadores. Según informaron fuentes policiales, la víctima es un hombre mayor de edad, aunque todavía trabajan en su identificación.

Las pericias preliminares descartan un accidente y orientan la causa hacia un crimen. En paralelo, los investigadores analizan la escena y relevan la zona para reconstruir los movimientos previos de la víctima.

Qué dijeron los investigadores sobre las heridas

El comisario Horacio Blason, Director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, confirmó que la muerte habría ocurrido por causas violentas, al asegurar que el cuerpo presentaba heridas compatibles con varias puñaladas en el tórax.

Los investigadores señalaron que la víctima sería de la zona y que vivía en situación de calle. La fiscalía ordenó nuevas medidas para determinar el contexto del ataque, el posible lugar del homicidio y si hubo más personas involucradas.

Fuente: TN