La investigación por la desaparición de Débora Damaris Bulacio Del Valle, de 38 años, experimentó un giro dramático este martes, cuando la Policía de Necochea informó que fue encontrado el cuerpo de la víctima en un lago.

La mujer había perdido contacto con su familia tras ser vista el sábado en el Camping Miguel Lillo de Necochea, donde estaba acompañada por su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, de 32 años.



Anteriormente, los investigadores habían hallado una carpa embolsada y prendas con manchas de sangre en las inmediaciones del camping, en un sector conocido como el Parador 38, a unos 20 minutos a pie del lugar donde se alojaban.

Gutiérrez fue detenido al día siguiente de la desaparición, cuando intentaba abandonar la ciudad con dirección hacia la Ruta Provincial 86. La causa está caratulada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, según informó la fiscalía.



Gutiérrez, de 32 años, se encuentra detenido con prisión preventiva e imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Las cámaras de seguridad del camping registraron al hombre arrastrando un bulto hasta un alambrado, el cual luego fue hallado roto. Testigos aseguran que la pareja discutió la tarde del sábado, y que el acusado abandonó el lugar solo horas más tarde.



Fuente: TN.