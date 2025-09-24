La investigación por la desaparición de Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, dio un giro brutal: la Policía Bonaerense halló tres cuerpos descuartizados en una casa de Villa Vatteone, Florencio Varela. El operativo se realizó luego de que el celular de una de las jóvenes impactara en una antena de la zona.

La vivienda, donde se detectaron fuertes olores a lavandina y manchas de sangre, era ocupada por una pareja de nacionalidad peruana, que fue detenida junto a otros dos sospechosos. En total, ya son cuatro los arrestados.

Las primeras hipótesis indican que las jóvenes habrían sido asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda narco vinculada a la Villa 1-11-14. La fiscalía a cargo es la de Gastón Dupláa, de La Matanza, aunque no se descarta que la causa pase a la jurisdicción de Florencio Varela.

El hallazgo se suma a las pistas que surgieron en las últimas horas, como la identificación de la Chevrolet Tracker blanca en la que fueron vistas las chicas por última vez en la rotonda de La Tablada. La patente era falsa, lo que refuerza la sospecha de un vehículo robado.

La noticia golpeó con dureza a las familias, que hasta ayer mantenían la esperanza de encontrarlas con vida. “Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. Ahora solo queremos justicia”, dijo Antonio, abuelo de Morena Verdi.

Vecinos de la zona se mostraron conmocionados por el crimen y exigieron respuestas: “Es un lugar tranquilo, nadie podía imaginar algo así”, relató un residente de Villa Vatteone. La Justicia trabaja ahora en la identificación oficial de los cuerpos y en determinar las circunstancias del triple femicidio.

Fuente: Infobae