Después de horas de máxima tensión, el nene de 6 años que había sido reportado como desaparecido en la provincia de Corrientes fue encontrado con vida en el paraje El Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya. El menor estaba junto a su padre, quien fue detenido por la Policía tras el operativo de rastrillaje.

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El caso había activado el protocolo nacional de búsqueda de personas conocido como Alerta Sofía, luego de que el chico fuera llevado por su propio padre el domingo por la noche en la localidad de Esquina. La denuncia inicial alertaba sobre un contexto de violencia familiar.

Según los primeros datos de la investigación, antes de escapar con el menor, el hombre habría protagonizado un ataque armado en el barrio Manzini, donde un vecino resultó herido de bala. Este hecho agravó la situación y aceleró el despliegue policial en toda la región.

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La confirmación del hallazgo fue realizada por el jefe de la Policía provincial, quien destacó el trabajo coordinado de las fuerzas para dar con el paradero del niño. El menor se encuentra fuera de peligro, mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes.

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