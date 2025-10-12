La Policía de Entre Ríos localizó este domingo al menor P. T. L., de 5 años, junto a su padre, Pablo Laurta, quien quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño en Córdoba.

Según informaron fuentes oficiales, Laurta y su hijo fueron hallados en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, aparentemente con intención de cruzar hacia Uruguay, país de origen del presunto femicida. La investigación está a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar de Córdoba, bajo la dirección del fiscal Gerardo Reyes, y se maneja bajo secreto de sumario.

El doble crimen se descubrió el sábado tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego. Los cuerpos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela, Mariel Zamudio, fueron encontrados en su vivienda en San Pedro Toyos y Chimu, Córdoba capital. La desaparición del menor activó la Alerta Sofía, que movilizó a las fuerzas policiales cordobesas y entrerrianas.

El operativo concluyó en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta fue interceptado mientras esperaba un taxi con su hijo para cruzar la frontera. Se espera una conferencia de prensa del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto a su par cordobés, Juan Pablo Quinteros, para brindar mayores detalles sobre el hallazgo.

De acuerdo con registros de redes sociales, Laurta se presentaba como “militante anti-feminista” y había creado la cuenta Varones Unidos en X, donde difundía su versión de los conflictos por la tenencia del niño.

Según sus publicaciones, sostenía que Giardina le había bloqueado el contacto con su hijo desde 2023, y denunció situaciones de violencia de género que la mujer había reportado en su contra.

El caso conmociona a Córdoba y Entre Ríos y mantiene en alerta a las autoridades mientras continúa la investigación por los crímenes y la sustracción del menor.

