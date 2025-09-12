Una mujer fue encontrada con “un montón de cuchillos” clavados en el cuerpo y el principal sospechoso es su propio hijo. El hecho ocurrió durante la tarde del martes en Long Island de Brentwood, una ciudad ubicada a unos 80 km al este de la ciudad de Nueva York, y trascendió en las últimas horas.

El crimen ocurrió dentro de la casa que compartían. Melida Velásquez, de 59 años, había llegado de un viaje hacía pocos días. Su hijo, Jason Kurumoglu, de 33 años, fue detenido y está acusado de femicidio.

De acuerdo con la información publicada por el portal Law & Crime, la Policía se acercó al lugar tras recibir un llamado de emergencia a eso de las 17.30 y al llegar descubrió el cuerpo sin vida de la mujer. “La encontraron con un montón de cuchillos sobresaliendo de ella y está muerta”, reveló un vecino y detalló: “Ella acaba de regresar de El Salvador la semana pasada”.

La casa en la que ocurrió el macabro crimen. (Foto: gentileza Law & Crime)

Otro vecino dijo que si bien no conocía a la víctima personalmente, el hecho lo conmocionó al igual que a toda la comunidad: “Llevo aquí 20 años. Nunca hemos tenido algo así”, dijo al portal Newsday. “Nunca pensé que algo así pudiera pasar”, agregó impactado.

La Iglesia Adventista Salem Elim a la que asistía Melida, hizo una publicación en Facebook para despedirla, en la que la describieron como una “hermana querida” que “será profundamente extrañada por su familia de la iglesia y todos los que la conocieron”.

Hasta el momento se desconocen los detalles que rodearon el crimen. La investigación continúa y Kurumoglu fue procesado y acusado de femicidio en el Tribunal de Distrito del Condado de Suffolk.

