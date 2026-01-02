Una mujer fue hallada asesinada en un camino rural en la provincia de Córdoba y las autoridades investigan si se trató de un femicidio, debido a que la víctima presenta signos de violencia.

Este jueves 1° de enero los investigadores fueron alertados por la presencia de una mujer asesinada en un camino rural al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional en Villa María.

De este modo, conforme a la información por parte del Ministerio Público Fiscal provincial, la Fiscalía de Instrucción en Feria de la ciudad de Villa María comenzó con la investigación por el supuesto homicidio.

El dato que se dio a conocer es que el cadáver se encontraba sobre los pastizales de un ingreso rural con signos de violencia, por lo que se trata de constatar si pudo tratarse de un femicidio.

La fiscalía ordenó tareas de relevamiento y pericias a personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín.

En tanto, se aguardaba al resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte y su identificación.

Fuente: NA