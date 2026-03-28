El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó en Montevideo del IV Encuentro de la Red Futuro, donde llamó a “no ser tibios ni limitados” frente a la derecha, en el marco de una agenda que incluyó reuniones con líderes políticos de la región y la firma de acuerdos de cooperación.

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Durante su visita a Uruguay, Kicillof mantuvo un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el intendente de Montevideo Mario Bergara, el jefe comunal de Canelones Francisco Legnani y el exministro de Hacienda de Brasil Fernando Haddad.

El mandatario bonaerense formó parte del panel central del encuentro Hay otra esperanza, realizado en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde sostuvo que “una de las claves para el futuro de nuestra región estará en que los próximos Gobiernos del campo popular lleguen con nuevas propuestas para transformar la vida de los pueblos. No podemos ser tibios ni limitados”.

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En ese contexto, también cuestionó al presidente Javier Milei al afirmar que en Argentina se vive “una etapa muy difícil” y sostuvo que la respuesta debe ser “construir un bloque internacional que enfrente a la ultraderecha”, con eje en la unidad latinoamericana.

El panel de cierre contó además con la participación de referentes como la senadora colombiana María José Pizarro, la dirigente peruana Verónika Mendoza, la prefecta ecuatoriana Paola Pabón y el diputado chileno Gonzalo Winter, junto al propio Haddad.

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Durante la jornada, Kicillof firmó un convenio con Bergara para fortalecer iniciativas de cooperación internacional y una carta de intención para avanzar en acuerdos vinculados al acceso a la alimentación, comercialización y sistemas públicos de abastecimiento.

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Por su parte, Haddad llamó a “dejar las diferencias de lado” y a promover la integración regional para enfrentar los desafíos políticos y económicos actuales, en referencia al contexto que atraviesa Brasil tras el gobierno de Jair Bolsonaro.

Además, el gobernador se reunió con la ex vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky, dirigente del Frente Amplio y viuda del ex mandatario José Mujica.

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Fuente: con información de DIB