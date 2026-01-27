La Liga Argentina (segunda división del básquet profesional) no te da respiro, ni tiempo para las emociones buenas o malas. En un mismo partido te puede pasar y en la temporada es un tobogán de sensaciones. Unión viene de caer en un partido insólito el domingo, pero debe dar vuelta la página aún con la frustración a cuestas.

Ads

Gimnasia dio una muestra de carácter en La Plata y terminó quedándose con un triunfazo tras remontar una desventaja de 18 puntos. Superó 76 a 72 a Unión y llenó de dudas a los marplatenses. Sin embargo, hay otra historia por contar esta noche a partir de las 21.30.

El Talar viene de ganarle a La Unión de Colón por 82 a 81 en Buenos Aires. De local es un equipo firme, aunque los entrerrianos estuvieron a punto de doblegarlos. Unión quiere completar la tarea que no llegó a entregar en La Plata. Lo positivo: el nivel de su juego interior, con Bellozas reboteando y Carneglia anotando, invita a una levantada del perímetro para volverse con un triunfo de la gira.

Ads

Puede interesarte

Ads