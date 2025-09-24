En un importante operativo, el Municipio recuperó 22 vehículos y 120 autopartes robadas
A partir del saldo positivo, el intendente Montenegro señaló que se trata de una acción más para garantizar "el orden del espacio público frente a la organización de las mafias de los trapitos, que son los que se adueñan de las calles y marcan los autos para robarlos".
A través de la Secretaría de Seguridad, el EMVIAL y el EMSUR, la Municipalidad llevó a cabo un procedimiento de control con la Policía de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad bonaerense. Como resultado de ese accionar coordinado, recuperaron 22 vehículos y 120 autopartes, varias de ellas con pedido de secuestro activo.
En ese sentido, llevaron a cabo diversos allanamientos en jurisdicción de la Comisaría Decimosexta, en los que incautaron distintos elementos de interés para la causa investigativa, que continúa en curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, desde el Municipio destacaron el resultado positivo de este trabajo conjunto y reafirmaron la importancia de la coordinación entre los distintos organismos para avanzar en la prevención y esclarecimiento de hechos delictivos.
Además, el intendente Montenegro celebró el fruto del operativo en su cuenta de la red social X. “Una acción más dentro del marco del orden del espacio público frente a la organización de las mafias de los trapitos, que son los que se adueñan de las calles y marcan los autos para robarlos”, fue el mensaje de jefe comunal.
