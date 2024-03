Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, murió este martes a la tarde a los 74 años en un accidente aéreo en el sector rural de Ilihue, en la localidad de Lago Ranco, región de los Ríos, confirmaron fuentes oficiales. El ex mandatario iba en un helicóptero de su propiedad que se precipitó en medio del cuerpo de agua, con cuatro ocupantes.

Según las primeras informaciones, el helicóptero era piloteado por el ex jefe de Estado y lo acompañaban otras tres personas. Había despegado en medio de una jornada de lluvia que afecta a la zona y, tras unos minutos de vuelo, por razones que se investigan perdió la sustentación y cayó.

Los tres acompañantes serían familiares de Piñera. Dos de ellos nadaron hasta la orilla y un tercero fue rescatado en el lago por un bote. Pero el ex presidente no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad para salir del helicóptero, dijeron fuentes de Santiago de Chile.

Desde la Oficina del ex presidente emitieron un comunicado sobre su muerte: “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero de 2024, el ex mandatario sufrió un accidente aéreo en la Región de Los Ríos. Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas”.

La aeronave se hundió a una profundidad estimada de 40 metros. Se trata de un helicóptero Robinson R66 Turbine matrícula CCDGV. Es un modelo que comenzó a fabricarse en 2007 y al que la página oficial de la marca define como “fiable, económico y fácil de mantener”.

Luego del trabajo realizado por un equipo de buzos, el cuerpo de Piñera fue rescatado del fondo del lago.

“La Armada pudo llegar al lugar donde se produjo el accidente y recuperar el cuerpo de Piñera”, informó en una conferencia de prensa la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá.

“En el helicóptero había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, pero no fue el caso del cuarto tripulante que es el ex presidente Sebastián Piñera. La Armada pudo recuperar el cuerpo del ex presidente que ha fallecido. Queremos expresar nuestra conmoción por esta tragedia, hacerle llegar nuestro brazo solidario a su familia, a todos sus cercanos, pero también a todos los chilenos porque Sebastián Piñera fue un presidente democrático de Chile en dos oportunidades”, agregó la ministra.

Además, la funcionaria confirmó que el presidente Gabriel Boric ordenó que Piñera sea despedido en un funeral de Estado y declaró duelo nacional. “Tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece”, puntualizó.

Boric se encontraba en la región de Valparaíso por los devastadores incendios forestales y decidió volver al Palacio de La Moneda ante la tragedia de Piñera.

De acuerdo con los datos policiales preliminares, este martes a las 14.57 se recibió un llamado telefónico a la guardia de la Tenencia Lago Ranco, informando que “en dicho sector había capotado una aeronave, al parecer helicóptero, personal de Carabineros y Armada concurren al lugar, a verificar veracidad del procedimiento”.

La fiscal Tatiana Esquivel, a cargo de la investigación, pidió para los primeros peritajes la intervención de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Valdivia.

La conmoción por la noticia fue inmediata tanto en Chile como a nivel internacional.

Fuente: Clarín